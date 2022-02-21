Внести мелкие правки в макет

$7
Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок906 просмотров
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В макет в векторе внести небольшие правки:

- исправить линии (соединения) вокруг букв (сделать параллелно решетке - там они горизонтально и вертикально идут)

- исправить вектор согласно моему рисунку (я не умею этого сделать: нарисую на распечатанной бумаге) - если кто-то владеет илюстратором, для него это 15 минут работы

дело срочное, желательно сегодня доделать (можем обсуждать оперативно по вотсапу)

2 года назад
guest_16450364938958
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Illya_Catcatcher
Илья 
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$6
1 день
UAH
Рекомендую: будете работать с настоящим профессионалом своего дела. Осталась очень довольна проделанной работой. Все выполненное в сроки. Исполнитель очень вежливый. Спасибо.
Понятно поставленная задача, быстрая коммуникация Быстрая оплата