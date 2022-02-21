Внести мелкие правки в макет

В макет в векторе внести небольшие правки:

- исправить линии (соединения) вокруг букв (сделать параллелно решетке - там они горизонтально и вертикально идут)

- исправить вектор согласно моему рисунку (я не умею этого сделать: нарисую на распечатанной бумаге) - если кто-то владеет илюстратором, для него это 15 минут работы

дело срочное, желательно сегодня доделать (можем обсуждать оперативно по вотсапу)