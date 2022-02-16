Иллюстратор

Сделать ретопологию персонажа
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Ищу опытного иллюстратора/художника, владеющего программой Adobe Illustrator для создания 2Д портрета человка.
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