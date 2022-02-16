Иллюстратор

Количество – 15 шт. x 2 Уровень детализации моделей: 1. https://solanadoodleapes.com/wp-content/uploads/2021/12/329.png 2. https://opensea.io/collection/hapeprime Срок 1-1,5 месяца Прямая оплата или оплата по Paypal Пожалуйста прикладывайте примеры своих работ к ответам, можно ссылками. Оплата: $7000 за первую коллекцию и $10000 за вторую