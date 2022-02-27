Несколько слайдов на сайт - нарисовать

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Иллюстрации и РисункиЗавершен7 заявок687 просмотров
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Добрый день.

Прикреплен рисунок поезда. На его основе - нужно сделать три:

1. Внутренний вид: прозрачный поезд, видны сиденья и пассажиры;

2. Внутренний вид: прозрачный поезд, видны электрокомпоненты (сеть, провода, интернет и т.д.);

3. Внутренний вид: прозрачный поезд, видны механизмы (тормоза, тележки, колёса).

Можно и перерисовать исходную картинку, если это будет проще для исполнителя, чтобы все было в одном стиле.

Жду предложения со стоимостью и сроками.

2 года назад
pavelnedved
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alex_ost
31 годЛитва
3 года в сервисе
Был
8 дней назад
2 года назад
$25
5 дней
Все хорошо. Отрисовано качественно; не с первого раза попали в нужный результат, но все правки отрабатывались без проблем. Сроки - немного больше планированных, - но у меня гонки не было, качество критичнее. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Хороший заказчик, четкое ТЗ, понятные правки. Рекомендую.