Требуется до конца этого года разработь биллинг-систему с поддержкой основных функций, некоторые из них я описываю ниже. Для администратора: 1. Управление тарифными планами клиентов, поддержка реселлинга, хостинга и регистрации доменов, а также доп. услуги. 2. Управление клиентами, рассылка ...