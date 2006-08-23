Ilya_work

Илья Ilya_work

 
73 годаРоссия/Хасавюрт
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта Онлайн игры

    $100

    Требуется сделать дизайн для сайта онлайн игры. Игра разворачивается в современном городе, суть игры похожа на "Территорию" _http://territory.ru и на "IcedLand" _http://icedland.ru Желающим стучать в 186-641

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Биллинг для хостинг-провайдера

    $100

    Требуется до конца этого года разработь биллинг-систему с поддержкой основных функций, некоторые из них я описываю ниже. Для администратора: 1. Управление тарифными планами клиентов, поддержка реселлинга, хостинга и регистрации доменов, а также доп. услуги. 2. Управление клиентами, рассылка ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Просто ICQ клиент

    $50

    Требуется для службы поддержки хостинговой компании разработать ICQ клиент. Когда оператор на линии обычное общение, когда ставит статус Ушел, то клиент должен сам отправлять собеседнику сообщение о том, что оператор занят. ICQ 186-641

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Плагин для DA

    $50

    Требуется разработать плагин для DirectAdmin, который мог бы автоматически как Installatron устанавливать одно веб-приложение, в моём случае, это Web-Director. В админ. панели DirectAdmin должна быть информация о плагине, возможность обновления, смены пути к файлу Web-Director. В клиентской ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт для Денвера-2

    Здраствуйте! Данный проект относится к тем, кто согласен работать для процветания Денвера, а не для денег. Цель: помощь в разработке ПО для Денвера на PHP. ICQ: 186-641

    PHP
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка дизайна

    $50

    Требуется разработать дизайн для онлайновой игры в средневековом стиле. Все желающие пишите в ICQ 186641

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка модуля для Danneo

    $50

    Требуется разработать мод для CMS Danneo(www.danneo.com). Расписываю по пунктам: 1. клиент выбирает товар, вернее игру, код которой ему нужен 2. далее он вводит его ФИО, Email и пароль, далее выбирает способ оплаты. 3. после оплаты ему на мыло высылается ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработчик

    Набираем команду разработчиков игр на платформе Windows. В команду нужны: Дизайнеры; Программисты(не PHP); Предложения пишите на Email [email protected] с пометкой "Разработка игр/Дизайнер" или "Разработка игр/Программист" Также можно на ICQ 186641

    PHP
    Разработка игр12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проект "InetCity"

    $1000

    Требуется разработать онлайн-игр "InetCity" Каждый пользователь должен зарегистрироваться в городе, получить паспорт(виртуальный), далее ему система должна предложить квартиры, которые он сможет купить за WM, каждая крартира должна быть в определенном доме. Должна быть карта города. В самом городе ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Система приема платежей

    $250

    Разработка системы приёма платежей оплаты за мобильные телефона, за городские телефона, за интернет и за телевидение. 1. Разработка системы приёма 2. Разработка администраторского интерфейса 3. Разработка партнерки для сервиса

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Платежная система

    $250

    Вобщем дело не из легких. Нужно разработать платежную систему типа RuPay. Ввод денег через WM, Egold, RuPay! Разработать APi для пополнения через терминал! Подробнее расскажу по ICQ 186641!

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Добавить модуль в EasyHost

    $30

    Требуется добавить WebMail в панель управления хостингом - EasyHost(www.cyberscript.net). Проблема в том, что Email не был изначально встроен в панель управления. Требуется быстро и качественно сделать систему Email в этой панели!

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Биллинг + движок сайта

    $250

    До 10 сентября нужно разработать скрипт биллинга + встроить его уже в готовый дизайн. Нужно 2 варианта биллинга, каждый встраивается в свой дизайн. Биллинг # 1: 1. Заказ пакетов хостинга(запись в БД всей информации). 2. Также запись в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Скрипт обменного пункта

    $50

    Требуется скрипт обменного пункта. Функции: Обмен WMR, WMZ, WME, WMU, WMY и Yandex(по возможности фрилансера). Прямая оплата и получение через Merchant с использованием WMSigner. Запись информации о операции в БД(Номер операции, Клиент, Статусы (Не оплачен, Оплачен, Завершен)). Запись информации о ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
flash-d
32 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта Онлайн игры
Буду рад продолжить работать с вами!
Заказ выполнили быстро, без особых проблем. Результатом доволен.
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