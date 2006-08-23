Требуется сделать дизайн для сайта онлайн игры. Игра разворачивается в современном городе, суть игры похожа на "Территорию" _http://territory.ru и на "IcedLand" _http://icedland.ru Желающим стучать в 186-641
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Требуется до конца этого года разработь биллинг-систему с поддержкой основных функций, некоторые из них я описываю ниже. Для администратора: 1. Управление тарифными планами клиентов, поддержка реселлинга, хостинга и регистрации доменов, а также доп. услуги. 2. Управление клиентами, рассылка ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется для службы поддержки хостинговой компании разработать ICQ клиент. Когда оператор на линии обычное общение, когда ставит статус Ушел, то клиент должен сам отправлять собеседнику сообщение о том, что оператор занят. ICQ 186-641Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется разработать плагин для DirectAdmin, который мог бы автоматически как Installatron устанавливать одно веб-приложение, в моём случае, это Web-Director. В админ. панели DirectAdmin должна быть информация о плагине, возможность обновления, смены пути к файлу Web-Director. В клиентской ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Здраствуйте! Данный проект относится к тем, кто согласен работать для процветания Денвера, а не для денег. Цель: помощь в разработке ПО для Денвера на PHP. ICQ: 186-641Веб-программирование15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется разработать дизайн для онлайновой игры в средневековом стиле. Все желающие пишите в ICQ 186641Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Требуется разработать мод для CMS Danneo(www.danneo.com). Расписываю по пунктам: 1. клиент выбирает товар, вернее игру, код которой ему нужен 2. далее он вводит его ФИО, Email и пароль, далее выбирает способ оплаты. 3. после оплаты ему на мыло высылается ...Закрыт17 лет назад
Набираем команду разработчиков игр на платформе Windows. В команду нужны: Дизайнеры; Программисты(не PHP); Предложения пишите на Email [email protected] с пометкой "Разработка игр/Дизайнер" или "Разработка игр/Программист" Также можно на ICQ 186641Разработка игр12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Требуется разработать онлайн-игр "InetCity" Каждый пользователь должен зарегистрироваться в городе, получить паспорт(виртуальный), далее ему система должна предложить квартиры, которые он сможет купить за WM, каждая крартира должна быть в определенном доме. Должна быть карта города. В самом городе ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Разработка системы приёма платежей оплаты за мобильные телефона, за городские телефона, за интернет и за телевидение. 1. Разработка системы приёма 2. Разработка администраторского интерфейса 3. Разработка партнерки для сервисаВеб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Вобщем дело не из легких. Нужно разработать платежную систему типа RuPay. Ввод денег через WM, Egold, RuPay! Разработать APi для пополнения через терминал! Подробнее расскажу по ICQ 186641!Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Требуется добавить WebMail в панель управления хостингом - EasyHost(www.cyberscript.net). Проблема в том, что Email не был изначально встроен в панель управления. Требуется быстро и качественно сделать систему Email в этой панели!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $250
До 10 сентября нужно разработать скрипт биллинга + встроить его уже в готовый дизайн. Нужно 2 варианта биллинга, каждый встраивается в свой дизайн. Биллинг # 1: 1. Заказ пакетов хостинга(запись в БД всей информации). 2. Также запись в ...Закрыт17 лет назад
- $50
Требуется скрипт обменного пункта. Функции: Обмен WMR, WMZ, WME, WMU, WMY и Yandex(по возможности фрилансера). Прямая оплата и получение через Merchant с использованием WMSigner. Запись информации о операции в БД(Номер операции, Клиент, Статусы (Не оплачен, Оплачен, Завершен)). Запись информации о ...Закрыт17 лет назад
- $50
До 20 сентября нужно разработать сервис для отправки СМС с подставного номера. Аналоги требуемого: www.fastsms.ru, www.sms.narod.in Писать в ICQ 186-641Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад