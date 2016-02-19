Imago2007

Ольга Смулянская Imago2007

 
41 годУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработать логотип

    Здравствуйте! Нужно прорисовать логотип..идея есть в прикрепленном рисунке. А именно слово Space внутри We, но чтобы это смотрелось стильно. Space должно быть как бы внутри WE...WE должно угадываться...читаться..но это должно быть стилизовано. Логотип нужен для пространства в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужно создать лого

    Здравствуйте! Ищем подрядчика на создание лого для развлекательно-образовательного пространства. Это должно быть сочетание имени пространства,написанного на английском и состоящего из 6 букв и цветка пиона, смотрящего вверх. Окрас цветка—рубиновый.

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуются эскизы

    Требуется нарисовать 2-3 интересные наброска,эскиза в Киеве на ВДНХ. Они будут использоваться в презентации доя участников фестиваля "День кровельщика".Надо передать будущую атмосферу праздника но с учетом местности.В приложении находятся картинки,стиль которых нравится,но готовы рассмотреть предложения. ...

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Презентация нового портала

    1. Задача – разработка и производство презентационного ролика о портале, посвещенном кровельным материалам и техникам.2. Целевая аудитория портала – арихитекторы, дизайнеры, конечные потребители. 3. Задача ролика – презентовать новый портал, объяснить, чем он будет интересен целевой ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
dianne_zadoyan
Диана 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Доработать логотип
Очень приятный заказчик, который дает быструю и понятную обратную связь.
Прекрасный,надежный,ответственный человек! Всегда прислушивается к пожеланиям и идет на встречу к клиенту! Теперь мы определились с каким дизайнером работать дальше :) Рекомендую к сотрудничеству!
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