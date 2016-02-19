Здравствуйте! Нужно прорисовать логотип..идея есть в прикрепленном рисунке. А именно слово Space внутри We, но чтобы это смотрелось стильно. Space должно быть как бы внутри WE...WE должно угадываться...читаться..но это должно быть стилизовано. Логотип нужен для пространства в ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Ищем подрядчика на создание лого для развлекательно-образовательного пространства. Это должно быть сочетание имени пространства,написанного на английском и состоящего из 6 букв и цветка пиона, смотрящего вверх. Окрас цветка—рубиновый.Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется нарисовать 2-3 интересные наброска,эскиза в Киеве на ВДНХ. Они будут использоваться в презентации доя участников фестиваля "День кровельщика".Надо передать будущую атмосферу праздника но с учетом местности.В приложении находятся картинки,стиль которых нравится,но готовы рассмотреть предложения. ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Задача – разработка и производство презентационного ролика о портале, посвещенном кровельным материалам и техникам.2. Целевая аудитория портала – арихитекторы, дизайнеры, конечные потребители. 3. Задача ролика – презентовать новый портал, объяснить, чем он будет интересен целевой ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт8 лет назад