Java, GWT, Angular разработчик

Middle Java-разработчик

Опыт работы в itransition (входит в список Global Outsourcing 100), на крупном французском проекте, в относительно немаленькой (14 человек) команде, а так же в европейских корпоративных проектах с командами в 4-5 человек.

Занимаюсь разработкой back-end части приложения, используя Java Spring, Spring Boot, Data JPA, Hibernate, EJB.

Front-end: AngularJS, GWT, JSP.

В основные задачи входит:

Разработка новых модулей веб приложений.

Доработка уже существующего функционала.

Фикс багов.