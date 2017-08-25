InDaWeb

Григорий InDaWeb

 
28 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Java, GWT, Angular разработчик

Middle Java-разработчик 

Опыт работы в itransition (входит в список Global Outsourcing 100), на крупном французском проекте, в относительно немаленькой (14 человек) команде, а так же в европейских корпоративных проектах с командами в 4-5 человек.

Занимаюсь разработкой back-end части приложения, используя Java Spring, Spring Boot, Data JPA, Hibernate, EJB.

Front-end: AngularJS, GWT, JSP. 

В основные задачи входит: 

Разработка новых модулей веб приложений. 

Доработка уже существующего функционала. 

Фикс багов. 

AngularJava