Java, GWT, Angular разработчик
Middle Java-разработчик
Опыт работы в itransition (входит в список Global Outsourcing 100), на крупном французском проекте, в относительно немаленькой (14 человек) команде, а так же в европейских корпоративных проектах с командами в 4-5 человек.
Занимаюсь разработкой back-end части приложения, используя Java Spring, Spring Boot, Data JPA, Hibernate, EJB.
Front-end: AngularJS, GWT, JSP.
В основные задачи входит:
Разработка новых модулей веб приложений.
Доработка уже существующего функционала.
Фикс багов.
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