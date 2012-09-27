Евгений Коваленко IncestecideIncestecide
37 летУкраина/Алчевск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Создание, аудит, оптимизация и продвижение сайтов на вордпресс
Осуществляю РУЧНЫЕ прогоны сайтов по своим трастовым базам сайтов - регистрация профилей на форумах и сайтах с максимальным заполнением всех значимых полей.
Все сайты собраны из беков своих сайтов, которые уже находятся в индексе, что является 99% гарантией индексации ваших ссылок в профилях.
- Делаем сайты от персональной страницы-визитки, до корпоративного сайта и интернет магазина.
- Делаем аудит сайтов, с целью выявления ошибок и указания на них
- Осуществляем продвижение сайта в поисковых системах с целью получения посетителей.
Портфолио
- История Фольксваген171 просмотр
- Автоновости и тест-драйвы206 просмотров
- Ваше сексуальное здоровье185 просмотров
- Пикантные новости о звездах186 просмотров
- Новостной киносайт233 просмотра
- Новостной портал о звездах255 просмотров