В текущий момент наша компания собирается развивать один из проектов под IPhone 3G, и в связи с этим нам необходим програмист который смог бы работать по совместительству на время проекта и имеющий навыки написания ПО ...
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- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $3000
В текущий момент наша компания собирается развивать один из проектов под платформу Symbian (S60 3 Edition), и в связи с этим нам необходим програмист который смог бы работать по совместительству на время проекта и имеющий ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5000
В текущий момент наша компания собирается развивать один из проектов под платформу Windows Mobile, и в связи с этим нам необходим програмист который смог бы работать по совместительству на время проекта и имеющий навыки написания ...Мобильные приложения16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2500
Нужен программист на проект (примерно 2 месяца, до начала ноября) для разработки интерфейса к БД на Visual Studio .Net с использованием С# и WebForms. Примерная оплата 2000-2500 $. В случае успешного выполнения проекта возможны премиальные ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт17 лет назад