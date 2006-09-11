Inko

Марат Чиганов Inko

 
44 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложение для IPhone 3G

    В текущий момент наша компания собирается развивать один из проектов под IPhone 3G, и в связи с этим нам необходим програмист который смог бы работать по совместительству на время проекта и имеющий навыки написания ПО ...

    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приложение под Symbian (S60 3 Edition)

    $3000

    В текущий момент наша компания собирается развивать один из проектов под платформу Symbian (S60 3 Edition), и в связи с этим нам необходим програмист который смог бы работать по совместительству на время проекта и имеющий ...

    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приложение под Windows Mobile

    $5000

    В текущий момент наша компания собирается развивать один из проектов под платформу Windows Mobile, и в связи с этим нам необходим програмист который смог бы работать по совместительству на время проекта и имеющий навыки написания ...

    Oracle
    Мобильные приложения16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программист Visual Studio .Net, С# и WebForms

    $2500

    Нужен программист на проект (примерно 2 месяца, до начала ноября) для разработки интерфейса к БД на Visual Studio .Net с использованием С# и WebForms. Примерная оплата 2000-2500 $. В случае успешного выполнения проекта возможны премиальные ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад