Приложение под Windows Mobile

В текущий момент наша компания собирается развивать один из проектов под платформу Windows Mobile, и в связи с этим нам необходим програмист который смог бы работать по совместительству на время проекта и имеющий навыки написания ПО под Windows Mobile.

Конкретные языки и среды разработки сейчас еще обсуждаются но скорее всего это будет либо

WinAPI либо .Net

Из того что необходимо знать уметь:

1. Написание GUI под Windows Mobile 5.0/6.0

2. Умение работать с встроенными в комуникаторы микросхемами GPS

под вышеуказанными ОС (уметь программно включить\выключить GPS приемник, запросить текущие координаты)

3. Умение работать с удаленно находящимися БД Oracle (вызов запросов/хранимых процедуры и т.д. и т.п.)

Разработка самой БД, и хранимых процедур в ней не будет входить в Вашу сферу обязанностей, этим будет заниматься другой разработчик.

Теперь по поводу объемов работы, сроков и оплаты.

Сроки от 1,5 до 3 месяцев, оплата 3000-5000 y.e. Возможна поэтапная оплата работы.

Объясню почему такая вилка зарплат и сроков - в проекте будут работать несколько разработчиков, поэтому сроки и оплата зависит от того какой именно объем сможете выполнить Вы.

Если Вас заинтересовало данное предложение и Вы обладаете перечисленными выше навыками, пишите, будем рады сотрудничеству.