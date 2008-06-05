Требуется написать небольшой клиент преложение для iPhone который отобразит каталог продутов с интернет сайта, с маленькой картинкой, описанием и рейтингом. Протокол может быть WSDL, XML и другие. Интерфейс похож на приложение YouTube под ...
Приложение под Windows Mobile
В текущий момент наша компания собирается развивать один из проектов под платформу Windows Mobile, и в связи с этим нам необходим програмист который смог бы работать по совместительству на время проекта и имеющий навыки написания ПО под Windows Mobile.
Конкретные языки и среды разработки сейчас еще обсуждаются но скорее всего это будет либо
WinAPI либо .Net
Из того что необходимо знать уметь:
1. Написание GUI под Windows Mobile 5.0/6.0
2. Умение работать с встроенными в комуникаторы микросхемами GPS
под вышеуказанными ОС (уметь программно включить\выключить GPS приемник, запросить текущие координаты)
3. Умение работать с удаленно находящимися БД Oracle (вызов запросов/хранимых процедуры и т.д. и т.п.)
Разработка самой БД, и хранимых процедур в ней не будет входить в Вашу сферу обязанностей, этим будет заниматься другой разработчик.
Теперь по поводу объемов работы, сроков и оплаты.
Сроки от 1,5 до 3 месяцев, оплата 3000-5000 y.e. Возможна поэтапная оплата работы.
Объясню почему такая вилка зарплат и сроков - в проекте будут работать несколько разработчиков, поэтому сроки и оплата зависит от того какой именно объем сможете выполнить Вы.
Если Вас заинтересовало данное предложение и Вы обладаете перечисленными выше навыками, пишите, будем рады сотрудничеству.
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