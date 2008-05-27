Разработка приложения для GSM-телефонов

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки272 просмотра

Ищу разработчика, знающего стандарт GSM и умеющего делать приложения для телефонов разных типов (чтобы они ставились на практически все типы телефонов, а также на смартфоны и коммуникаторы).

Постановка задачи в ходе личного общения.

17 лет назад
munchhausen
46 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров