Чтение входящих звонков и sms

Чтение информации о входящих звонках и sms под PocketPC.

Нужна программа для коммуникатора, читающая

информацию о входящих(поступающих) звонках и sms сообщениях и

отправляющая их на сервер в интернете через GPRS,

а также, по результатам ответа с сервера, отпраляющая ответное sms звонившему.

Программа должна работать на коммуникаторе (PocketPC).

Называйте время и цену.