Адаптация игр под j2me (рулетка, блэкджэк)

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок345 просмотров

Нужен толковый человек, который сможет адаптировать наши PC игры (рулетка, блэкджэк) под j2me.

сервер есть.

API есть.

нужна только разработка клиента под популярные мобилы ( желательно под все )

Преподчтение отдается тем, кто уже имеет опыт в этой теме.

Что нужно от вас:

- примеры работ ( ссылки, портфолио)

- примерная стоимость за игру ( а также сколько будет стоить перенос под другие телефоны )

Вопрос:

- как вы планируете проверять работоспособность игры на разных телефонах?

- как мы сможем проверить ( не имея всех видов телефонов, что игра в порядке)

- какие требования по графике?

PS: бюджет ориентировочный. пишите свой + аргументируйте его.

PS2: хотелось бы найти человека из Минска.

17 лет назад
horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

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