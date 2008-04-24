Адаптация игр под j2me (рулетка, блэкджэк)

Нужен толковый человек, который сможет адаптировать наши PC игры (рулетка, блэкджэк) под j2me.

сервер есть.

API есть.

нужна только разработка клиента под популярные мобилы ( желательно под все )

Преподчтение отдается тем, кто уже имеет опыт в этой теме.

Что нужно от вас:

- примеры работ ( ссылки, портфолио)

- примерная стоимость за игру ( а также сколько будет стоить перенос под другие телефоны )

Вопрос:

- как вы планируете проверять работоспособность игры на разных телефонах?

- как мы сможем проверить ( не имея всех видов телефонов, что игра в порядке)

- какие требования по графике?

PS: бюджет ориентировочный. пишите свой + аргументируйте его.

PS2: хотелось бы найти человека из Минска.