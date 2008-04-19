Конструктор java2me книг

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок417 просмотров

Добрый день. Необходимо создать "Конструктор java2me книг". С выполнением следующих условий:

1)Удобное пользование и простота создания java2me книг с помощью конструктора.

2)В самой книге необходимо чтобы была регистрация

(подробности в прикрепленном файле)

Издательство: Pro100Max (в процессе регистрации)

Менеджер: Максим Константинович

17 лет назад
Pro100Max
Максим 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров