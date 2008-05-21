Клиент для мобильников/смартфонов и кпк

Существующий сайт настроен на работу с ПК. Нужна разработка клиентских приложений для S40-S60 (мобильные), Symbian (смартфонов) и pocket PC (windows mobile), которые позволит работать с базой данных сайта (ввод данных) с любого вида устройства через GPRS. Внешний вид приложения на телефонах - похоже на реализацию обычного калькулятора - при нажатии стрелок идет перемещение по клавиатуре, при нажатии цифры - мгновенный переход на соответствующюу цифре кнопку. Каждое нажатие на кнопку выводит подменю (тоже цифры) и инициирует отправку короткого пакета данных на сайт. Должна быть возможность звонить с мобильного не выходя полностью из приложения. Также необходима периодическая синхронизация данных из конфига сайта с мобильным устройством

Полное ТЗ будет выслано после получения портфолио и предложения