Клиент для мобильников/смартфонов и кпк

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки349 просмотров

Существующий сайт настроен на работу с ПК. Нужна разработка клиентских приложений для S40-S60 (мобильные), Symbian (смартфонов) и pocket PC (windows mobile), которые позволит работать с базой данных сайта (ввод данных) с любого вида устройства через GPRS. Внешний вид приложения на телефонах - похоже на реализацию обычного калькулятора - при нажатии стрелок идет перемещение по клавиатуре, при нажатии цифры - мгновенный переход на соответствующюу цифре кнопку. Каждое нажатие на кнопку выводит подменю (тоже цифры) и инициирует отправку короткого пакета данных на сайт. Должна быть возможность звонить с мобильного не выходя полностью из приложения. Также необходима периодическая синхронизация данных из конфига сайта с мобильным устройством

Полное ТЗ будет выслано после получения портфолио и предложения

17 лет назад
gliwork
Андрей 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

neyromihanick
Нейро 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$400
8 дней

Заявки фрилансеров

neyromihanick
Нейро 
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад