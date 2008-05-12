Создание мобильных программ и игр

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт13 заявок395 просмотров

Объявляется набор в команду

Которая занимается созданием мобильных программ и игр

Требования

Опыт работы

Уметь работать в команде

17 лет назад
mobistar
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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