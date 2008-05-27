Нужно небольшое JAVA приложение для телефона. Суть: пользователь запускает приложение, вводит логин и пароль, это отправляется на удаленный сервер, где сверка данных с MySQL. Если прошел авторизацию, другой запрос, где его ...
Клон для телефонов
Privet, est proga svoego roda kontakt manager . Smotrite zdes www.rmes.at
Nuzhno
a) Iphone versija
b)Versija dlja KPK s OS Windows Mobile
Pozhalujsta dajte rascenku dlja obeix versiy razdelno...
Stavki tipa stuchis v asju dogovorimsja ili napisal v lichku prinimajutsja s negativom. Delaju predlozhenie zakritim, pishite svobodno, drugie ne prochitajut
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