Клон для телефонов

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки226 просмотров

Privet, est proga svoego roda kontakt manager . Smotrite zdes www.rmes.at

Nuzhno

a) Iphone versija

b)Versija dlja KPK s OS Windows Mobile

Pozhalujsta dajte rascenku dlja obeix versiy razdelno...

Stavki tipa stuchis v asju dogovorimsja ili napisal v lichku prinimajutsja s negativom. Delaju predlozhenie zakritim, pishite svobodno, drugie ne prochitajut

17 лет назад
maridansoft
Малхасян 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров