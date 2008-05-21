Консультация по безопасности Windows Mobile 6

Наша программа (dll файл) работает на Windows Mobile 5/6 через RAPI. У нас есть privileged WM подпись от Маикрософт. Несмотря на это, диваис не позволяет нам работать без снятия защиты (хотя Privileged signing позволяет работать с RAPI и вообще с любыми протоколами). Нужна консультация и/или помощь с кодом от опытного разработчика, сталкивавшегося с безопасностью Windows Mobile.