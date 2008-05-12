Добавление своего пункта в контекстное меню

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Для ОС WM 2003 и старше на C# необходимо реализовать добавление в контекстное меню программ Word и Internet Exolorer своего пункта щелчок по которому вызывал бы запуск необходимого экзешника.

17 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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