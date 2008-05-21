Приложение для КПК или смартфона

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок372 просмотра

Необходима разработка приложения для КПК или смартфона с задействованием GPS модуля и камеры(работа с фотографиями). Предпочтение будет отдаваться Windows Mobile.

17 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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