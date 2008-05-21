Существующий сайт настроен на работу с ПК. Нужна разработка клиентских приложений для S40-S60 (мобильные), Symbian (смартфонов) и pocket PC (windows mobile), которые позволит работать с базой данных сайта (ввод данных) с любого вида устройства через ...
Приложение для КПК или смартфона
Необходима разработка приложения для КПК или смартфона с задействованием GPS модуля и камеры(работа с фотографиями). Предпочтение будет отдаваться Windows Mobile.
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