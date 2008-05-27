Ищу разработчика, знающего стандарт GSM и умеющего делать приложения для телефонов разных типов (чтобы они ставились на практически все типы телефонов, а также на смартфоны и коммуникаторы). Постановка задачи в ходе личного ...
Программы для iPhone
Необходимо написать 2 программы для Iphone.
1. Удобный календарь для расчета месячных циклов для женщин с различными функциями напоминания.
2. Построение диаграммы снижения-увеличения веса по фактически введенным данным.
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