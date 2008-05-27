Программы для iPhone

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
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Необходимо написать 2 программы для Iphone.

1. Удобный календарь для расчета месячных циклов для женщин с различными функциями напоминания.

2. Построение диаграммы снижения-увеличения веса по фактически введенным данным.

17 лет назад
Dskyba
51 год
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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