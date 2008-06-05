Требуется написать небольшое преложение для iPhone

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки370 просмотров

Требуется написать небольшой клиент преложение для iPhone который отобразит каталог продутов с интернет сайта, с маленькой картинкой, описанием и рейтингом.

Протокол может быть WSDL, XML и другие.

Интерфейс похож на приложение YouTube под iPhone.

Для заинтересованых вышлю более подробное T3.

-Игорь

17 лет назад
igor_gold
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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