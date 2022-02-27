UX/UI-дизайнер

﻿

Приветствую!

Начну с самого интересного - портфолио https://www.behance.net/prostomurc6e7 Профиль на BEHANCE - Annie lee

✔️ О себе:

. В дизайне с 2010 года

2. Уверена, что тандем заказчика и дизайнера всегда приводит к качественному продукту, решающему задачи бизнеса и клиентов.

3. Адекватно оцениваю сроки исполнения работ и придерживаюсь установленных дедлайнов.

4. Качественное исполнение работ.

5. Стараюсь изучить бизнес заказчика и его положение относительно конкурентов прежде, чем приступать к разработке прототипов и дизайна.

✔️ Предлагаю услуги по web-Дизайну:

Разработка баннеров

2. Разработка landing page

3. Разработка корпоративных сайтов

4. Разработка посадочных страниц

5. Разработка e-mail-рассылок

✔️ Сроки:

1. Разработка баннеров - 1 день

2. Разработка landing page - до 5 дней

3. Разработка корпоративных сайтов (главная + 2 внутренних страницы) - от 5 дней

4. Разработка посадочных страниц - до 3 дней

5. Разработка e-mail-рассылок - 1 день

✔️ Краткий ход работы:

Обсуждение проекта, постановка задачи. Встреча проводится в Zoom или в мессенджерах. Все файлы, касаемые работы над проектом, отправляются исключительно по почте.

Внесение заказчиком предоплаты. 30% от стоимости заказа.

После начинается процесс работы над дизайном. Заказчик получает этапы работы в виде ссылки на прототип.

После окончательного согласования проекта, заказчик вносит на счет всю оставшуюся сумму.

Отправляю рабочие файлы (исходники).

✔️ Этапы создания дизайна:

Постановка задачи. Составление Брифа и ТЗ. Конкурентный анализ

Прототипирование

Дизайн макета

Адаптация макета под различные устройства (если необходимо)

Добавление анимации в макет (если необходимо)

✔️ Инструменты:

- Работаю в Figma, Аdobe illustrator (для создания уникальных элементов дизайна сайта (иконки, иллюстрации))

✔️ Мои заказчики:

Правовест, Клиника доктора Мухиной ОРИГИТЕЯ, Эксмо, Читай-город, и др.

✔️ Условия работы или чего я не делаю:

Предоставляю один один вариант макета (если не оговорено количество вариантов заранее).

Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно

Макеты, выполненные другими дизайнерами не дорабатываю не дорабатываю. (мелкая работа)

Просьбы сделать пробный бесплатный вариант с "целью сработаемся ли", а "вдруг вы плохой дизайнер" - не рассматриваю. Не нужно меня обманывать и красть эти "пробные" макеты втихую или тестировать меня на профпригодность. У меня достаточно опыта, чтобы отвечать за качество своей работы.

Не работаю без предоплаты

✔️ Контакты и время работы

Telegram https://t.me/ANNIE_LEE_DESIGN (c 09:00-18:00 по МСК)﻿

Instagram annie_lee_diz

https://www.weblancer.net/users/Inna_kat/ - работы

Прекрасного дня