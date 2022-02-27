Inna_kat

Инна Inna_kat

 
34 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
UX/UI-дизайнер

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Приветствую!

Начну с самого интересного - портфолио https://www.behance.net/prostomurc6e7 Профиль на BEHANCE - Annie lee

✔️ О себе:

1. В дизайне с 2010 года

2. Уверена, что тандем заказчика и дизайнера всегда приводит к качественному продукту, решающему задачи бизнеса и клиентов.

3. Адекватно оцениваю сроки исполнения работ и придерживаюсь установленных дедлайнов.

4. Качественное исполнение работ.

5. Стараюсь изучить бизнес заказчика и его положение относительно конкурентов прежде, чем приступать к разработке прототипов и дизайна.

✔️ Предлагаю услуги по web-Дизайну:

1. Разработка баннеров

2. Разработка landing page

3. Разработка корпоративных сайтов

4. Разработка посадочных страниц

5. Разработка e-mail-рассылок

✔️ Сроки:

1. Разработка баннеров - 1 день

2. Разработка landing page - до 5 дней

3. Разработка корпоративных сайтов (главная + 2 внутренних страницы) - от 5 дней

4. Разработка посадочных страниц - до 3 дней

5. Разработка e-mail-рассылок - 1 день

✔️ Краткий ход работы:

  • Обсуждение проекта, постановка задачи. Встреча проводится в Zoom или в мессенджерах. Все файлы, касаемые работы над проектом, отправляются исключительно по почте.
  • Внесение заказчиком предоплаты. 30% от стоимости заказа.
  • После начинается процесс работы над дизайном. Заказчик получает этапы работы в виде ссылки на прототип.
  • После окончательного согласования проекта, заказчик вносит на счет всю оставшуюся сумму.
  • Отправляю рабочие файлы (исходники).

✔️ Этапы создания дизайна:

  • Постановка задачи. Составление Брифа и ТЗ. Конкурентный анализ
  • Прототипирование
  • Дизайн макета
  • Адаптация макета под различные устройства (если необходимо)
  • Добавление анимации в макет (если необходимо)

✔️ Инструменты:

- Работаю в Figma, Аdobe illustrator (для создания уникальных элементов дизайна сайта (иконки, иллюстрации))

✔️ Мои заказчики:

Правовест, Клиника доктора Мухиной ОРИГИТЕЯ, Эксмо, Читай-город, и др.

✔️ Условия работы или чего я не делаю:

  • Предоставляю один один вариант макета (если не оговорено количество вариантов заранее).
  • Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно
  • Макеты, выполненные другими дизайнерами не дорабатываю не дорабатываю. (мелкая работа)
  • Просьбы сделать пробный бесплатный вариант с "целью сработаемся ли", а "вдруг вы плохой дизайнер" - не рассматриваю. Не нужно меня обманывать и красть эти "пробные" макеты втихую или тестировать меня на профпригодность. У меня достаточно опыта, чтобы отвечать за качество своей работы.
  • Не работаю без предоплаты

✔️ Контакты и время работы

Буду рада сотрудничеству

Прекрасного дня

Дизайн сайтаFigma
Портфолио