Приветствую!
Начну с самого интересного - портфолио https://www.behance.net/prostomurc6e7 Профиль на BEHANCE - Annie lee
✔️ О себе:1. В дизайне с 2010 года
2. Уверена, что тандем заказчика и дизайнера всегда приводит к качественному продукту, решающему задачи бизнеса и клиентов.
3. Адекватно оцениваю сроки исполнения работ и придерживаюсь установленных дедлайнов.
4. Качественное исполнение работ.
5. Стараюсь изучить бизнес заказчика и его положение относительно конкурентов прежде, чем приступать к разработке прототипов и дизайна.
✔️ Предлагаю услуги по web-Дизайну:1. Разработка баннеров
2. Разработка landing page
3. Разработка корпоративных сайтов
4. Разработка посадочных страниц
5. Разработка e-mail-рассылок
✔️ Сроки:1. Разработка баннеров - 1 день
2. Разработка landing page - до 5 дней
3. Разработка корпоративных сайтов (главная + 2 внутренних страницы) - от 5 дней
4. Разработка посадочных страниц - до 3 дней
5. Разработка e-mail-рассылок - 1 день
✔️ Краткий ход работы:
- Обсуждение проекта, постановка задачи. Встреча проводится в Zoom или в мессенджерах. Все файлы, касаемые работы над проектом, отправляются исключительно по почте.
- Внесение заказчиком предоплаты. 30% от стоимости заказа.
- После начинается процесс работы над дизайном. Заказчик получает этапы работы в виде ссылки на прототип.
- После окончательного согласования проекта, заказчик вносит на счет всю оставшуюся сумму.
- Отправляю рабочие файлы (исходники).
✔️ Этапы создания дизайна:
- Постановка задачи. Составление Брифа и ТЗ. Конкурентный анализ
- Прототипирование
- Дизайн макета
- Адаптация макета под различные устройства (если необходимо)
- Добавление анимации в макет (если необходимо)
✔️ Инструменты:- Работаю в Figma, Аdobe illustrator (для создания уникальных элементов дизайна сайта (иконки, иллюстрации))
✔️ Мои заказчики:Правовест, Клиника доктора Мухиной ОРИГИТЕЯ, Эксмо, Читай-город, и др.
✔️ Условия работы или чего я не делаю:
- Предоставляю один один вариант макета (если не оговорено количество вариантов заранее).
- Все дополнительные задачи, не оговоренные до начала работ, оплачиваются отдельно
- Макеты, выполненные другими дизайнерами не дорабатываю не дорабатываю. (мелкая работа)
- Просьбы сделать пробный бесплатный вариант с "целью сработаемся ли", а "вдруг вы плохой дизайнер" - не рассматриваю. Не нужно меня обманывать и красть эти "пробные" макеты втихую или тестировать меня на профпригодность. У меня достаточно опыта, чтобы отвечать за качество своей работы.
- Не работаю без предоплаты
✔️ Контакты и время работы
- Telegram https://t.me/ANNIE_LEE_DESIGN (c 09:00-18:00 по МСК)
- Instagram annie_lee_diz
- https://www.weblancer.net/users/Inna_kat/ - работы
Прекрасного дня