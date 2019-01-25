INPROSE ART STUDIO
VK GRОUP: vk.com/inproseartstudio
Личный сайт с портфолио: inprose.portfoliobox.net
Цены в основном по договорённости, спрашивайте в ЛС.
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Связь:
Telegram: @inprose
VK: https://vk.com/inproseartstudio
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Принимаю оплату: Qiwi, WebMoney, Yandex.Money, СберБанк
Действие аккаунта приостановлено!
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Портфолио
- Баннер-буклет рекламный1004 просмотра
- Фирменный стиль, ЛОГОТИП (Демо)330 просмотров
- Дизайн главной страницы сайта570 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Еще работаем. В целом все отлично.
Ответный отзыв
Спасибо за работу!
$10
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую Эрика. Всё выполнено быстро и в срок. Работали до утверждения заказа. Обращайтесь смело!
Ответный отзыв
Всё отлично прошло! Конкретное и понятное ТЗ, благодаря чему всё было выполнено без миллиона правок и в срок. Рекомендую:)
$5
10 баллов
6 лет назад
Отлично выполненная работа. С несколькими правками достигли подходящего варианта.
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
$15
3 балла
6 лет назад
Исполнитель получил заказ 17 января. После многочисленных замечаний и доработок прислал мне финальный вариант в небольшом разрешении. Затем, 20 января я оплатил через Paypal, исполнитель отправил мне файлы в формате raw, которые я не смог открыть на следующий день. На замечание отреагировал, они не открывались и у него, прислал мне файлы, которые я смог открыть. Что я хочу сказать - это просто жуть. Человек не понимает что такое баланс белого, не может грамотно поменять фон на фото, не умеет пользоваться элементарными средствами Photoshop. Следы от кистей, которыми он размазывал фон видны на лицах и волосах, отражение лица каким-то загадочным образом отпечаталось на стене, несовпадение цветов на изображениях с одинаковой локации, артефакты на всех изображениях. Печально, что платёж был не защищенный через биржу, а напрямую исполнителю через Paypal, 15$ в небо. Было предложено переделать, с чем исполнитель согласился. Позже, 23.01, прислал письмо, что 24-25 всё будут готово, но воз и ныне там. Кто хочет заморочек и геморроя - добро пожаловать к этому исполнителю.
Ответный отзыв
С заказчика никаких проблем нет. Действительно здесь моя вина. Мое желание работать и совмещать с другими делами работу дизайнера не так просто. Я приношу извинения. К сожалению деньги вернуть не могу, да и вся потребность в деньгах привела к такому результату. Я постараюсь просто не допускать такого отныне и работать дальше. Конечно это будет намного труднее. Работу не смог переделать, из-за отвлечениям другими делами. Ужасно расстроен сам, что не смог первоначально оправдать результатом, потому что работа была выполнена на скорую руку и я таких ошибок не должен был допустить. Виноват я. За что уже и получил своё.
$7
10 баллов
6 лет назад
Пожелания учтены, обработка хорошего качества. Спасибо за сотрудничество! Продолжаем.
Ответный отзыв
Всё отлично! Спасибо
Баннеры
5 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
5 отзывов(-1)
от $1
от 1 часа
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
$1/час
от $1
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга