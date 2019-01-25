InproseArt

Эрик InproseArt

 
22 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
INPROSE ART STUDIO

VK GRОUP: vk.com/inproseartstudio

Личный сайт с портфолиоinprose.portfoliobox.net

Цены в основном по договорённости, спрашивайте в ЛС.

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Связь:

Telegram: @inprose 

VK: https://vk.com/inproseartstudio

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Принимаю оплату: Qiwi, WebMoney, Yandex.Money, СберБанк

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Портфолио

Отзывы заказчиков

a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$10
10 баллов
6 лет назад
Необходимо разработать дизайн блокнота и ручки
Еще работаем. В целом все отлично.
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
webpromouter
Алексей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Требуется дизайн группы ВК
Рекомендую Эрика. Всё выполнено быстро и в срок. Работали до утверждения заказа. Обращайтесь смело!
Всё отлично прошло! Конкретное и понятное ТЗ, благодаря чему всё было выполнено без миллиона правок и в срок. Рекомендую:)
Ответный отзыв
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Разработать баннер РИДЖИД
Отлично выполненная работа. С несколькими правками достигли подходящего варианта.
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Kirman442
Кирилл 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
3 балла
6 лет назад
Interaktiv
Исполнитель получил заказ 17 января. После многочисленных замечаний и доработок прислал мне финальный вариант в небольшом разрешении. Затем, 20 января я оплатил через Paypal, исполнитель отправил мне файлы в формате raw, которые я не смог открыть на следующий день. На замечание отреагировал, они не открывались и у него, прислал мне файлы, которые я смог открыть. Что я хочу сказать - это просто жуть. Человек не понимает что такое баланс белого, не может грамотно поменять фон на фото, не умеет пользоваться элементарными средствами Photoshop. Следы от кистей, которыми он размазывал фон видны на лицах и волосах, отражение лица каким-то загадочным образом отпечаталось на стене, несовпадение цветов на изображениях с одинаковой локации, артефакты на всех изображениях. Печально, что платёж был не защищенный через биржу, а напрямую исполнителю через Paypal, 15$ в небо. Было предложено переделать, с чем исполнитель согласился. Позже, 23.01, прислал письмо, что 24-25 всё будут готово, но воз и ныне там. Кто хочет заморочек и геморроя - добро пожаловать к этому исполнителю.
С заказчика никаких проблем нет. Действительно здесь моя вина. Мое желание работать и совмещать с другими делами работу дизайнера не так просто. Я приношу извинения. К сожалению деньги вернуть не могу, да и вся потребность в деньгах привела к такому результату. Я постараюсь просто не допускать такого отныне и работать дальше. Конечно это будет намного труднее. Работу не смог переделать, из-за отвлечениям другими делами. Ужасно расстроен сам, что не смог первоначально оправдать результатом, потому что работа была выполнена на скорую руку и я таких ошибок не должен был допустить. Виноват я. За что уже и получил своё.
Ответный отзыв
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Сделать постобработку фото
Пожелания учтены, обработка хорошего качества. Спасибо за сотрудничество! Продолжаем.
Всё отлично! Спасибо
Ответный отзыв
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Баннеры
5 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Обработка фотографий
5 отзывов(-1)
от $1
от 1 часа
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
$1/час
от $1
нет рейтинга
Аудиомонтаж
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1
нет рейтинга
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