Исполнитель получил заказ 17 января. После многочисленных замечаний и доработок прислал мне финальный вариант в небольшом разрешении. Затем, 20 января я оплатил через Paypal, исполнитель отправил мне файлы в формате raw, которые я не смог открыть на следующий день. На замечание отреагировал, они не открывались и у него, прислал мне файлы, которые я смог открыть. Что я хочу сказать - это просто жуть. Человек не понимает что такое баланс белого, не может грамотно поменять фон на фото, не умеет пользоваться элементарными средствами Photoshop. Следы от кистей, которыми он размазывал фон видны на лицах и волосах, отражение лица каким-то загадочным образом отпечаталось на стене, несовпадение цветов на изображениях с одинаковой локации, артефакты на всех изображениях. Печально, что платёж был не защищенный через биржу, а напрямую исполнителю через Paypal, 15$ в небо. Было предложено переделать, с чем исполнитель согласился. Позже, 23.01, прислал письмо, что 24-25 всё будут готово, но воз и ныне там. Кто хочет заморочек и геморроя - добро пожаловать к этому исполнителю.