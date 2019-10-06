- нужны тексты для билетной витрины, с описанием культурных и спортивных мероприятий, например: описание балета "Лебединое озеро", описание концерта "Rammstein в Москве", описание футбольного матча "ЦСКА – Крылья советов"; - размер текстов: 700-800 знаков; ...
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- Копирайтинг20 заявокЗакрыт5 лет назад
- нужны тексты для билетной витрины, с описанием культурных и спортивных мероприятий, например: описание балета "Лебединое озеро", описание концерта "Rammstein в Москве", описание футбольного матча "ЦСКА - Крылья советов"; - размер текстов: 700-800 знаков; ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт5 лет назад
Посты для группы в тг, ЦА - айтишники Источники для контента: toster.ru habr.ru proglib.io см. тематические чаты отсюда https://netology.ru/blog/prg-tg Предлагаемые форматы оформления публикаций из телеграм канала https://t.me/pythonetcКопирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад