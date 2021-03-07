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Ирина
Irishafiln
Irishafiln
23 года
4 года на
фриланс
-бирже
Была
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Ульяна
uliana_ast
38 лет
5 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
29 отзывов
$1
10 баллов
4 года назад
Копировать-вставить
Отличная исполнительница. Работа была выполнена быстро и согласно ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству.
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Отзывы заказчиков
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