Iron_Lady_28

Елена Зеленская Iron_Lady_28

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Фрилансер, который обожает свое дело!

Девушка, 24 года
Имею высшее педагогическое образование

С удовольствием готова работать с такими тематиками как:

  • Написание текстов/статей/постов/рекламных текстов

  • Разработка и создание логотипов

  • Разработка и создание иллюстраций на различные тематики и для различных заданий

    Буду рада поработать с вами :)

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