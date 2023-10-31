Фрилансер, который обожает свое дело!
Девушка, 24 года
Имею высшее педагогическое образование
С удовольствием готова работать с такими тематиками как:
Написание текстов/статей/постов/рекламных текстов
Разработка и создание логотипов
Разработка и создание иллюстраций на различные тематики и для различных заданий
Буду рада поработать с вами :)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Статья на тему: "Здоровый образ жизни"5 просмотров
- Часы из эпоксидной смолы2 просмотра
- Курс: Трудности младшего школьного возраста2 просмотра
- 3D фигурки на заказнет просмотров
- Курс: "Понимание и преодоление девиантного поведения"нет просмотров
- Курс : "Мастерство звукопроизношения"1 просмотр
- Баннер для YouTube каналанет просмотров
- Логотип для Благотворительной организациинет просмотров
- Логотип для Медицинской организациинет просмотров
- Логотип для Турагенстванет просмотров
- Дизайн Кухнинет просмотров