Копирайтер, рерайтер.

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я рада, что вы зашли на мою страничку... Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество:)

Пишу уникальные статьи на различные темы, а также выполняю качественный рерайт в короткие сроки.