Копирайтер, рерайтер.
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Я рада, что вы зашли на мою страничку... Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество:)
Пишу уникальные статьи на различные темы, а также выполняю качественный рерайт в короткие сроки.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок, сотрудничеством доволен, буду обращаться еще.
$5
10 баллов
11 лет назад
Я получила хорошо подготовленные тексты со 100% уникальностью. Рекомендую Ольгу как ответственного и грамотного райтера.
Ответный отзыв
Мне очень понравилось работать с Ольгой, приятный заказчик, денежки поступали своевременно и с предоплатой. Спасибо.
$1
10 баллов
11 лет назад
Сделано очень быстро и качественно рерайт текста. Советую данного исполнителя!
Ответный отзыв
Мне понравилось работать с данным заказчиком, только положительные эмоции от сотрудничества.