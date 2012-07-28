Istikama

Ольга Захаркина Istikama

 
32 годаРоссия/Прохладный
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтер, рерайтер.

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Я рада, что вы зашли на мою страничку... Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество:)

Пишу уникальные статьи на различные темы, а также выполняю качественный рерайт в короткие сроки.

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Отзывы заказчиков
maxbeat
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Требуется копирайт/рерайт
Работа выполнена качественно и в срок, сотрудничеством доволен, буду обращаться еще.
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нужен рерайт по готовым исходникам
Я получила хорошо подготовленные тексты со 100% уникальностью. Рекомендую Ольгу как ответственного и грамотного райтера.
Мне очень понравилось работать с Ольгой, приятный заказчик, денежки поступали своевременно и с предоплатой. Спасибо.
Ответный отзыв
hron1980
Влад 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Рерайт к описанию игр
Сделано очень быстро и качественно рерайт текста. Советую данного исполнителя!
Мне понравилось работать с данным заказчиком, только положительные эмоции от сотрудничества.
Ответный отзыв