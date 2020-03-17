Удобные сайты с уникальным дизайном
Моя специализация - современный и понятный дизайн сайтов. Я помогаю моим клиентам превратить дизайн в видимое преимущество в их бизнесе.
Почему стоит сотрудничать именно со мной?
- Никогда не пропадаю со связи
- Всегда довожу проект до конца или возвращаю деньги
- Не делаю работы ниже уровнем, чем в портфолио
- сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн
- сформулировать ваши пожелания по цветам, стилю
- если имеется контент (фотографии, текст), предоставить
- примеры сайтов, которые нравятся по дизайну
Знаю все технические тонкости верстки сайта. Поэтому вы можете не беспокоиться о технических деталях - я полностью беру их на себя.
Сопровождаю проект после завершения дизайна и бесплатно консультирую при возникающих вопросах.
Время работы:
С 10-00 до 22-00 по МСК
👉 Все правки бесплатные!
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
5 лет назад
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием! Сделал проект быстро и в срок!
Ответный отзыв
Всё ок
$10
10 баллов
5 лет назад
Figma
Выполнил работу качественно и быстро.
Ответный отзыв
Всё ок
$8
10 баллов
5 лет назад
Спасибо большое!!!
Ответный отзыв
Все ок
$10
10 баллов
5 лет назад
Дмитрий сделал работу очень качественно и быстро. Буду еще обращаться.
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$22
10 баллов
5 лет назад
Дмитрий - отличный исполнитель. Все четко, грамотно и в срок
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все четко.
Баннеры
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
нет рейтинга