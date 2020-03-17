Itvwvti

Дмитрий Itvwvti

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобные сайты с уникальным дизайном

Моя специализация - современный и понятный дизайн сайтов. Я помогаю моим клиентам превратить дизайн в видимое преимущество в их бизнесе.

Почему стоит сотрудничать именно со мной?

  • Никогда не пропадаю со связи
  • Всегда довожу проект до конца или возвращаю деньги
  • Не делаю работы ниже уровнем, чем в портфолио
Что необходимо для заказа:

  • сформулировать задачу, для которой выполняется дизайн
  • сформулировать ваши пожелания по цветам, стилю
  • если имеется контент (фотографии, текст), предоставить
  • примеры сайтов, которые нравятся по дизайну
Работая над вашей задачей - полностью погружаюсь в нее. Поэтому делаю продуманный и аргументированный дизайн, отвечающий поставленным требованиям.

Знаю все технические тонкости верстки сайта. Поэтому вы можете не беспокоиться о технических деталях - я полностью беру их на себя.

Сопровождаю проект после завершения дизайна и бесплатно консультирую при возникающих вопросах.

Время работы:

С 10-00 до 22-00 по МСК

👉 Все правки бесплатные!

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Отзывы заказчиков

guest_15874669215508
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов(-2)
$5
10 баллов
5 лет назад
Картинка для расширения в гугл хром.
Очень доволен сотрудничеством с Дмитрием! Сделал проект быстро и в срок!
Всё ок
Ответный отзыв
slagno
Лагно 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов(-1)
$10
10 баллов
5 лет назад
Доработать макет в фигме
Figma
Выполнил работу качественно и быстро.
Всё ок
Ответный отзыв
guest_15874669215508
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов(-2)
$8
10 баллов
5 лет назад
Оформление вк
Спасибо большое!!!
Все ок
Ответный отзыв
guest_15874669215508
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов(-2)
$10
10 баллов
5 лет назад
Нужен баннер для мобилы
Дмитрий сделал работу очень качественно и быстро. Буду еще обращаться.
Хороший заказчик
Ответный отзыв
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)
$22
10 баллов
5 лет назад
Необходмо разработать дизайн баннера для сайта
Дмитрий - отличный исполнитель. Все четко, грамотно и в срок
Отличный заказчик. Все четко.
Ответный отзыв
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Баннеры
7 отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
нет рейтинга