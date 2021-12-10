JBFaceSchool

Антонина JBFaceSchool

 
39 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод и озвучка

    Требуется озвучить цикл обучающих видео-лекций анатомической направленности на английском языке. Длительность видео составляет 4 часа 38 минут. Важно обеспечить качественный говор диктора с правильным и четким произношением, без акцента. Дедлайн выполнения заказа - конец декабря 2021 года.

    Озвучивание14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$14
10 баллов
3 года назад
Создание макета сертификата по образцу
Чёткое техническое задание, быстрая оплата. Спасибо за интересную работу.
Четко, быстро, качественно! Рекомендую Дарью к сотрудничеству! Довольна результатом!
Ответный отзыв