JBFaceSchool

Требуется дизайнер для создания макета сертификата Школы для выпускников по образцу. Необходимо сделать дизайн красивым и презентабельным. Срок выполнения - до вечера 29.12.
Дизайн продукции1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Требуется дизайнер для создания макета сертификата Школы для выпускников по образцу. Необходимо сделать дизайн красивым и презентабельным. Срок выполнения - до вечера 29.12.
Требуется озвучить цикл обучающих видео-лекций анатомической направленности на английском языке. Длительность видео составляет 4 часа 38 минут. Важно обеспечить качественный говор диктора с правильным и четким произношением, без акцента. Дедлайн выполнения заказа - конец декабря 2021 года.
Необходимо перевести обучающий видеокурс анатомической направленности с русского на английский язык. Озвучить видео на английском. Длительность курса 10 часов