JBS-group

Владислав JBS-group

 
26 летБеларусь/Гомель
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Озвучка анимационного ролика

    Здравствуйте, Александр, два месяца назад вы откликались на мою заявку по озвучке анимационного ролика. Вот текст заявки: "Необходим исполнитель-мужчина для озвучки анимационного ролика для сайта. Только живая озвучка. Просьба при отклике прикреплять портфолио. Длина ролика: ...

    Озвучиваниенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Озвучка анимационного ролика

    Необходим исполнитель-мужчина для озвучки анимационного ролика для сайта. Только живая озвучка. Просьба при отклике прикреплять портфолио. Длина ролика: 1 минута

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка контекстной рекламы

    Необходим специалист по контекстной рекламе для сайта https://just-prep.com/.  Наша компания занимается подготовкой товара к отправке на склады Амазон. Наша аудитория находится как в Европе так и в СНГ. Необходим специалист с хорошим опытом и портфолио

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SEO-продвижение

    Необходимо провести SEO-оптимизацию нового сайта, что бы вывести его на первые позиции в поисковой выдаче. Аудитория СНГ и Европа. Интересует специалист имеющий опыт работы на обеих географических зонах. Подробности в ЛС

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимационный ролик

    Анимационный ролик "How it works" для Prep Center USA. Хронометраж: 1-2 минуты. При отклике, пожалуйста, прикрепляйте отзывы и портфолио. Подробный сценарий ролика буду высылать в лс откликнувшимся.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка лендинга

    Требуется разработка лендинга для преп центра в США. Интересует исключительно ручная верстка. Не интересует разработка на конструкторах сайтов(Tilda, Wordpress и аналоги). Просьба при отклике прикреплять портфолио. Техническое задание в личных сообщениях.

    WordPressСайт на WordPressTilda
    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    Необходим дизайн сайта с адаптацией под мобильную версию. Что требуется:  веб сайт, пока склоняюсь к многостраничнику, но лендинг тоже рассматривается. Сфера бизнеса: fulfilment Center. У нас 2 склада в сша, на которые мы принимаем посылки продавцов, торгующих ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
igrik84
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Озвучка анимационного ролика
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата! Буду рад поработать еще!
Отличный исполнитель! Работа выполнена быстро и по адекватной цене. Несмотря на то, что я задержал начало работы - подстроился и успел выполнить до дедлайна. Рекомендую!
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