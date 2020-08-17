Требуется разработчик с большим опытом и портфолио, а так же со знанием языка, для ручной верстки отдельных элементов. Подробности в лс. При отклике просьба прикреплять портфолио.
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, Александр, два месяца назад вы откликались на мою заявку по озвучке анимационного ролика. Вот текст заявки: "Необходим исполнитель-мужчина для озвучки анимационного ролика для сайта. Только живая озвучка. Просьба при отклике прикреплять портфолио. Длина ролика: ...Озвучиваниенет заявокЗакрыт3 года назад
Необходим исполнитель-мужчина для озвучки анимационного ролика для сайта. Только живая озвучка. Просьба при отклике прикреплять портфолио. Длина ролика: 1 минутаОзвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходим специалист по контекстной рекламе для сайта https://just-prep.com/. Наша компания занимается подготовкой товара к отправке на склады Амазон. Наша аудитория находится как в Европе так и в СНГ. Необходим специалист с хорошим опытом и портфолиоКонтекстная реклама14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо провести SEO-оптимизацию нового сайта, что бы вывести его на первые позиции в поисковой выдаче. Аудитория СНГ и Европа. Интересует специалист имеющий опыт работы на обеих географических зонах. Подробности в ЛСПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт3 года назад
Анимационный ролик "How it works" для Prep Center USA. Хронометраж: 1-2 минуты. При отклике, пожалуйста, прикрепляйте отзывы и портфолио. Подробный сценарий ролика буду высылать в лс откликнувшимся.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка лендинга для преп центра в США. Интересует исключительно ручная верстка. Не интересует разработка на конструкторах сайтов(Tilda, Wordpress и аналоги). Просьба при отклике прикреплять портфолио. Техническое задание в личных сообщениях.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим дизайн сайта с адаптацией под мобильную версию. Что требуется: веб сайт, пока склоняюсь к многостраничнику, но лендинг тоже рассматривается. Сфера бизнеса: fulfilment Center. У нас 2 склада в сша, на которые мы принимаем посылки продавцов, торгующих ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт3 года назад