JOKKKER

Вадим JOKKKER

 
38 летУкраина/Керчь
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Доработка osCommerce VaM Edition STS

    Необходимо доработать osCommerce VaM Edition STS Это 1) создание STS шаблона для магазина одежды 2)Оптимизировать код под СЕО и функциональность 3)Создание,привязка и настройка модуля лупа для сайта 4)Дублирование и настройка некоторых модулей доставки и оплаты 5)Открытие дополнительных разделов на пример раздел ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен STS шаблон и лупа на сайт

    Нужен красивый STS шаблон для интернет магазина одежды www.jokkker.ru на движке osCommerce VaM Edition STS. Хотелось бы в качестве фона разместить модель фотку прилагаю. Фотка не окончательная, а для общего представления о том, что нам ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина одежды JOKER

    Необходимо продвижение интернет магазина www.jokkker.ru магазин ориентирован но оптовые и розничные продажи одежды. Первый топ в Yandex,Googl. Написание и размещение статей. Раскрутка в соц. сети "vkontakte", продвижение на форуме шопоголиков. Привлечение и регистрация целевых пользователей. Магазин новый ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад