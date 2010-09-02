Необходимо доработать osCommerce VaM Edition STS Это 1) создание STS шаблона для магазина одежды 2)Оптимизировать код под СЕО и функциональность 3)Создание,привязка и настройка модуля лупа для сайта 4)Дублирование и настройка некоторых модулей доставки и оплаты 5)Открытие дополнительных разделов на пример раздел ...
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен красивый STS шаблон для интернет магазина одежды www.jokkker.ru на движке osCommerce VaM Edition STS. Хотелось бы в качестве фона разместить модель фотку прилагаю. Фотка не окончательная, а для общего представления о том, что нам ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо продвижение интернет магазина www.jokkker.ru магазин ориентирован но оптовые и розничные продажи одежды. Первый топ в Yandex,Googl. Написание и размещение статей. Раскрутка в соц. сети "vkontakte", продвижение на форуме шопоголиков. Привлечение и регистрация целевых пользователей. Магазин новый ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад