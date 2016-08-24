Пишу на javascript c любовью и тщанием

Меня зовут Кирилл, мне 24 года, я живу в Калининграде, веб-разработкой занимаюсь вот уже три года.

Я занимаюсь комплексным интернет-маркетингом (full-stack разработка, SEO, контекстная реклама), но моей истинной любовью и специализацией является javascript. Все мои проекты пронизаны заботой о конечном пользователе и вместе с тем ставят своей целью коммерческий успех сайта.

Длительная работа с клиентами "один на один" научила меня ответственности, умению быть на связи в режиме 24/7 и способности адекватно называть и строго соблюдать сроки.

Я готов к выполнению следующих видов работ:

- Верстка (чем сложнее, тем лучше) сайтов, лэндингов, интернет-магазинов;

- Написание и правка калькуляторов, слайдеров ,свистелок, **** и так далее;

- Написание js-скриптов под специфические нужды заказчика;

- Разработка js-svg-css-анимаций

В моем арсенале:

- Back-End: php, mySQL, sqlite, NodeJs, Ajax, Wordpress, Opencart, UserCMS

- Front-End: HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, ReactJS