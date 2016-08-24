JS-Kirill

Кирилл JS-Kirill

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Пишу на javascript c любовью и тщанием

Меня зовут Кирилл, мне 24 года, я живу в Калининграде, веб-разработкой занимаюсь вот уже три года.

Я занимаюсь комплексным интернет-маркетингом (full-stack разработка, SEO, контекстная реклама), но моей истинной любовью и специализацией является javascript. Все мои проекты пронизаны заботой о конечном пользователе и вместе с тем ставят своей целью коммерческий успех сайта.

Длительная работа с клиентами "один на один" научила меня ответственности, умению быть на связи в режиме 24/7 и способности адекватно называть и строго соблюдать сроки.

Я готов к выполнению следующих видов работ:

 - Верстка (чем сложнее, тем лучше) сайтов, лэндингов, интернет-магазинов;

 - Написание и правка калькуляторов, слайдеров ,свистелок, **** и так далее;

 - Написание js-скриптов под специфические нужды заказчика;

 - Разработка js-svg-css-анимаций

В моем арсенале:

 - Back-End: php, mySQL,  sqlite, NodeJs, Ajax, Wordpress, Opencart, UserCMS

 - Front-End: HTML5, CSS3, Javascript, Jquery, ReactJS

Отзывы заказчиков

Mobilux
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
4 балла
8 лет назад
Создать лендинг страничку
HTML
Человек много тянул. Не доделал и пропал. Когда мы уже сами допили сделанный им легкий лендинг - он появился (прошло более недели времени). Будьте аккуратны!
guest_14718821355834
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Нет сообщения
Joomla
Рекомендую
Лояльный и компетентный заказчик. Оплата была произведена моментально после демонстрации по скайпу экрана с работающим кодом. Рекомендую!
Ответный отзыв