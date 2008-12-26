Образование: Киево-Могилянская Академия - социология (степень магистра получена в 2003 г.). В настоящий момент - Киевский Гештальт Университет - программа профессиональной подготовки гештальт-терапевтов
Языки: русский и украинский - родные; английский - продвинутый уровень; польский и итальянский - начальный уровень
Опыт работы: маркетинговый аналитик, эккаунт-менеджер в РА, переводы (англ., русск., укр.), написание статей
Портфолио
- Перевод текста Facts Behind the Wedding Customs131 просмотр
- Эссе по книге "Принципы маркетинга"186 просмотров
- Ессе по книге «Влейте в нее свое сердце"127 просмотров
- "Большой взрыв" на складе126 просмотров
Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
15 лет назад
Перевод с русского на английский нескольких документов выполнен в срок и качественно. Спасибо!