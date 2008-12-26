Jennik

Евгения Никончук Jennik

 
43 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Образование: Киево-Могилянская Академия - социология (степень магистра получена в 2003 г.). В настоящий момент - Киевский Гештальт Университет - программа профессиональной подготовки гештальт-терапевтов

Языки: русский и украинский - родные; английский - продвинутый уровень; польский и итальянский - начальный уровень

Опыт работы: маркетинговый аналитик, эккаунт-менеджер в РА, переводы (англ., русск., укр.), написание статей

Написание статей
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AlexanderPraim
Александр 
44 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$18
10 баллов
15 лет назад
С русского на английский, общая тематика 7 страниц
Перевод с русского на английский нескольких документов выполнен в срок и качественно. Спасибо!