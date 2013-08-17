Портфолио
- Настроил полностью тему на WordPress124 просмотра
- Сайт для "детского сада"114 просмотров
- Сайт для центра языков123 просмотра
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу! Прежде всего меня порадовал результат. Все пожелания были учтены, сроки соблюдены.
$20
10 баллов
10 лет назад
С поставленной задачей справился, рекомендую
$35
10 баллов
10 лет назад
Все было сделано, все работает, осталась довольна. Спасибо.
$50
10 баллов
10 лет назад
Человек знает свое дело, сотрудничать было очень приятно. Весь функционал разработан с учетом самых детальных пожеланий, в срок и очень недорого. Крайне рекомендую сотрудничать с Евгением!
$10
10 баллов
10 лет назад
Профессиональное и своевременное выполнение задания. Работать с Евгенией - одно удовольствие , буду обращаться еще.
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
3 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $50
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга