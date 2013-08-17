JenyaTka

Евгений Ткаченко JenyaTka

 
30 летУкраина/Чернигов
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
HTML/CSS/JQUERY/AJAX/PHP/WordPress/

Делаю все качественно, в срок. Опыт программирования более года. Работаю в компании, а на веблансере только подрабатываю. Хорошие знания HTML/CSS/JQUERY/PHP/WordPress/AJAX

PHPWordPressHTMLCSSjQueryAjax
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Отзывы заказчиков
olezhik9
Олег 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
$30
10 баллов
10 лет назад
Доработка темы Wordpress
Спасибо за работу! Прежде всего меня порадовал результат. Все пожелания были учтены, сроки соблюдены.
pauto1
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Подкоректировать сайт на wp
С поставленной задачей справился, рекомендую
RazdobreevaK
34 годаМолдова
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Настройка и доработка темы WP
Все было сделано, все работает, осталась довольна. Спасибо.
fm-club
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Возможность оплаты на страницу Wordpress
Человек знает свое дело, сотрудничать было очень приятно. Весь функционал разработан с учетом самых детальных пожеланий, в срок и очень недорого. Крайне рекомендую сотрудничать с Евгением!
isaacbrugge
Исаак 
28 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Установить тему WP
Профессиональное и своевременное выполнение задания. Работать с Евгенией - одно удовольствие , буду обращаться еще.
Системы управления (CMS)
4 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
3 отзыва
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $50
от 7 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга