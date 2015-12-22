Образование:
2004 - 2007 Латгальский транспортный колледж, (отделение Экономики), Даугавпилс, Латвия
1998 - 2002 Высшая Школа Экономики и Культуры (Устный/письменный перевод), Рига, Латвия
Специальность, степень:
Профессиональный бакалавр по устному и письменному переводу
Языки:
Русский – родной,
Английский – свободно,
Латышский – свободно,
Немецкий – начальный уровень
Языковые пары:
Русский - Английский,
Латышский - Английский,
Английский - Русский,
Латышский - Русский,
Тематики:
общая, экономика, IT, реклама, туризм, религия, эзотерика, переписка (деловая и личная). А так же перевод новостей и технической документации (строительство, электротехника, геология).
Опыт работы, последние проекты:
- Перевод различных деловых бумаг: переписка, протоколы, отчеты, договора (русский, английский, латышский)
- Перевод статей для каталога «Религиозные организации Латвии». (С русского на английский)
- Перевод статей и работ по филологической, психологической и педагогической тематике (С русского и латышского на английский)
Компьютерные навыки:
Приложения Microsoft Office, SDL TRADOS, ABBY FineReader, Adobe Photoshop, Dream Weaver
- "Игра слов в английской литературе 19-20 века" LV454 просмотра
- Advertising services agreement154 просмотра
- Poetry "Love"127 просмотров
- Poetry "Let go"154 просмотра
- Poetry "Farewell"129 просмотров
- Описание строительных работ231 просмотр
- Annotation142 просмотра
- Inclusive Education294 просмотра
- Choral Synagogue of Riga193 просмотра
- Riga Grebenshtchikov Old Believers community184 просмотра