Письменный перевод. Английский, латышский, русский языки.

Образование:

2004 - 2007 Латгальский транспортный колледж, (отделение Экономики), Даугавпилс, Латвия

1998 - 2002 Высшая Школа Экономики и Культуры (Устный/письменный перевод), Рига, Латвия

Специальность, степень:

Профессиональный бакалавр по устному и письменному переводу

Языки:

Русский – родной,

Английский – свободно,

Латышский – свободно,

Немецкий – начальный уровень

Языковые пары:

Русский - Английский,

Латышский - Английский,

Английский - Русский,

Латышский - Русский,

Тематики:

общая, экономика, IT, реклама, туризм, религия, эзотерика, переписка (деловая и личная). А так же перевод новостей и технической документации (строительство, электротехника, геология).

Опыт работы, последние проекты:

- Перевод различных деловых бумаг: переписка, протоколы, отчеты, договора (русский, английский, латышский)

- Перевод статей для каталога «Религиозные организации Латвии». (С русского на английский)

- Перевод статей и работ по филологической, психологической и педагогической тематике (С русского и латышского на английский)

Компьютерные навыки:

Приложения Microsoft Office, SDL TRADOS, ABBY FineReader, Adobe Photoshop, Dream Weaver