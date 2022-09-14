JohnDeere

Дима JohnDeere

 
47 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
13%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Виправити помилку на сайті.

    Необхідно виправити помилку на сайті, створеному на Codelgniter4, що виникає під час оформлення замовлення. Потрібна професійна допомога у веб-програмуванні для усунення цієї проблеми.

    Устранение ошибокCodeIgniter
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Интернет-магазин

    Разработать современный интернет-магазин с хорошим функционалом, а также осуществить перенос данных из существующего магазина. Укажите бюджет и предоставьте портфолио.

    Интернет-магазины11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка сайта на CodeIgniter4.

    Необходимо внести доработки на сайте, разработанном на CodeIgniter4. Основная задача — добавить новый каталог продукции. Ожидается выполнение и других мелких задач по сайту. Требуется опытный специалист по CodeIgniter4.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Добавить каталог продукции

    Необходимо реализовать возможность добавления, редактирования и управления каталогом продукции в админпанели сайта, выполненного на CMS CodeIgniter4. Функционал должен включать создание новых позиций и их редактирование без наличия стандартной админки.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать самописный сайт.

    Требуется программист для доработки самописного сайта. Необходимо исправить ошибку при добавлении товара, увеличить размер фото, автоматизировать процесс добавления артикулов, реализовать удобную сортировку, добавить учет остатков продукции, возможность закрытия карточек без захода в них и водяной знак на фото. Задача включает несколько этапов с акцентом на функционал и удобство.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

uzer
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$150
10 баллов
2 года назад
Підправити готовий сайт на CodeIgniter 4.
CodeIgniter
Дякую за цікаве замовлення, чітке ТЗ та моментальна оплата, приємно було працювати!
Дуже дякую Юрі за те що рішив моє питання по сайту. Дуже задоволений.
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