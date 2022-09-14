Необхідно виправити помилку на сайті, створеному на Codelgniter4, що виникає під час оформлення замовлення. Потрібна професійна допомога у веб-програмуванні для усунення цієї проблеми.
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
Требуется внести небольшие правки на готовый сайт, разработанный на CodeIgniter 4. Необходимо исправить ошибки, обновить версию Google Translator и выполнить другие мелкие изменения.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $150
Задача полягає в підправці готового сайту, створеного на CodeIgniter 4. Внесіть необхідні зміни відповідно до вимог, зазначених у додатку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Необхідно внести зміни у готовий сайт, розроблений на CodeIgniter. Очікується доопрацювання функціоналу та виправлення помилок у веб-програмуванні.Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Разработать современный интернет-магазин с хорошим функционалом, а также осуществить перенос данных из существующего магазина. Укажите бюджет и предоставьте портфолио.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо внести доработки на сайте, разработанном на CodeIgniter4. Основная задача — добавить новый каталог продукции. Ожидается выполнение и других мелких задач по сайту. Требуется опытный специалист по CodeIgniter4.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо реализовать возможность добавления, редактирования и управления каталогом продукции в админпанели сайта, выполненного на CMS CodeIgniter4. Функционал должен включать создание новых позиций и их редактирование без наличия стандартной админки.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется программист для доработки самописного сайта. Необходимо исправить ошибку при добавлении товара, увеличить размер фото, автоматизировать процесс добавления артикулов, реализовать удобную сортировку, добавить учет остатков продукции, возможность закрытия карточек без захода в них и водяной знак на фото. Задача включает несколько этапов с акцентом на функционал и удобство.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад