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Геннадий
JohnGalt1
JohnGalt1
34 года
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Дизайн баннеров
$20
Сделать дизайн 2-x баннеров на сайт
Баннеры
1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Алексей
Lok_ad
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
16 отзывов
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн баннеров
Понятное тз, своевременная оплата. Рекомендую!
Заказывал несколько банеров для сайтов. ТС выполнил задачу быстро, как и обещал. По банерам предоставил на выбор несколько вариантов исполнения. Работой доволен. Буду обращаться снова. Рекомендую
Ответный отзыв
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Заказы
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Отзывы фрилансеров
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