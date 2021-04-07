JohnGalt1

Геннадий JohnGalt1

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

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30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Дизайн баннеров
Понятное тз, своевременная оплата. Рекомендую!
Заказывал несколько банеров для сайтов. ТС выполнил задачу быстро, как и обещал. По банерам предоставил на выбор несколько вариантов исполнения. Работой доволен. Буду обращаться снова. Рекомендую
Ответный отзыв