JohnJohnson

Для работы есть тематика, цвета сайта + название! По этим критериям придумать интересный анимированный логотип!
- $150Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт4 года назад
Для работы есть тематика, цвета сайта + название! По этим критериям придумать интересный анимированный логотип!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $300
Верстка: В наличии есть макет структуры сайта которая должна быть. (Не полноценный макет а картинка). То есть на этом макете изображена структура которая должна быть, отдельно стилистику нужно брать из этого источника: ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Верстка: В наличии есть макет структуры сайта которая должна быть. (Не полноценный макет а картинка). То есть на этом макете изображена структура которая должна быть, отдельно стилистику нужно брать из этих источников: ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Верстка: В наличии есть макет структуры сайта которая должна быть. (Не полноценный макет а картинка). То есть на этом макете изображена структура которая должна быть, отдельно стилистику нужно брать из этих источников: Цветовую палитру, ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт5 лет назад