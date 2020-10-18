JohnJohnson

Александр JohnJohnson

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
$150
10 баллов
4 года назад
Дизайн анимированного логотипа
Спасибо большое Александру, за возможность поработать по проекту. Александр - замечательный, вежливый заказчик. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Приятный в общении. Быстро и в полном объеме оплачивает работу. Рекомендую Александра как отличного и очень порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Анна супер профессионал своего дела! Приятно сотрудничать и общаться с Вами. Все понимаете с полу слова. Только закончили одно задание, приступаем к другому. Такого мастера нужно держаться) Всем рекомендую Анну как профессионального, понимающего дизайнера!
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