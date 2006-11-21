MyCoStar - компания, которая занимается разработкой сайтов и программного обеспечения как для Windows так и для Linux. Цель компании состоит в поиске и реализации решения для ваших информационных и комуникационых потребностей.

Компания работает на рынке IT-услуг более 5 лет. Мы работаем как с компаниями так и с частными лицами.