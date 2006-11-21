JuStar

Гость JuStar

 
41 годУкраина/Запорожье
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

MyCoStar - компания, которая занимается разработкой сайтов и программного обеспечения как для Windows так и для Linux. Цель компании состоит в поиске и реализации решения для ваших информационных и комуникационых потребностей.

Компания работает на рынке IT-услуг более 5 лет. Мы работаем как с компаниями так и с частными лицами.

Linux

  • Разработать флеш компоненту для Instant Messenger

    $500

    Компонента должна повторить по функциональности программу, разработанную на Visual C++/ леш компонента должна повторять по функциональности данную программу, а так же иметь ряд отличий. По интерфейсу желательно сделать подобной flash версии ICQ2GO http://www.icq.com/download/icq2go/

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработать флеш компоненту Instant Messenger

    $500

    Компонента должна повторить по функциональности программу, разработанную на Visual C++/ леш компонента должна повторять по функциональности данную программу, а так же иметь ряд отличий. По интерфейсу желательно сделать подобной flash версии ICQ2GO http://www.icq.com/download/icq2go/

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад