Компонента должна повторить по функциональности программу, разработанную на Visual C++/ леш компонента должна повторять по функциональности данную программу, а так же иметь ряд отличий. По интерфейсу желательно сделать подобной flash версии ICQ2GO http://www.icq.com/download/icq2go/
MyCoStar - компания, которая занимается разработкой сайтов и программного обеспечения как для Windows так и для Linux. Цель компании состоит в поиске и реализации решения для ваших информационных и комуникационых потребностей.
Компания работает на рынке IT-услуг более 5 лет. Мы работаем как с компаниями так и с частными лицами.
- $500Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Компонента должна повторить по функциональности программу, разработанную на Visual C++/ леш компонента должна повторять по функциональности данную программу, а так же иметь ряд отличий. По интерфейсу желательно сделать подобной flash версии ICQ2GO http://www.icq.com/download/icq2go/Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад