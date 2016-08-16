Julianna04

Нужно нарисовать веселого мальчика для сайта примерно 2-3 см в полный рост. Одного и того же мальчика, который был маленьким и вырос. Нужно 5 рисунков: 1й Мальчику 5-7 лет 2й Мальчику 10-12 лет ...
Иллюстрации и Рисунки17 заявок
Закрыт
9 лет назад
Нужно нарисовать веселого мальчика для сайта примерно 2-3 см в полный рост. Одного и того же мальчика, который был маленьким и вырос. Нужно 5 рисунков: 1й Мальчику 5-7 лет 2й Мальчику 10-12 лет ...
Я ищу разработчика игр. Нужны несколько мини-ирг для размещения на сайт. Цель игры - повторение выученных слов по английскому языку. Не нужно писать коды, можно создать игры в такой программе, как Constructor 2, напишите мне ...