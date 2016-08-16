Julianna04

Юлия Коткова Julianna04

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Мини-игры для размещения на сайте

    Я ищу разработчика игр. Нужны несколько мини-ирг для размещения на сайт. Цель игры - повторение выученных слов по английскому языку. Не нужно писать коды, можно создать игры в такой программе, как Constructor 2, напишите мне ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад