Julianna04

Нужно нарисовать веселого мальчика для сайта примерно 2-3 см в полный рост. Одного и того же мальчика, который был маленьким и вырос. Нужно 5 рисунков: 1й Мальчику 5-7 лет 2й Мальчику 10-12 лет ...