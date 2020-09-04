Работа исключительно на результат!
Интересует развитие творческих навыков; расширение профессионального кругозора; карьерный рост и самообразование.
Портфолио
- Продающий текст для рекламного ролика146 просмотров
- Озвучка, монтаж, запись аудио (пример - стих)137 просмотров
- География, экономика, экология, гидрометеорология605 просмотров
Уроки и Репетиторство
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$3/час
от $3
#42
Фотосъемка
нет отзывов
$3/час
#58
Продающие тексты
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$2/час
от 2 часов
#126
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 2 часов
#2055