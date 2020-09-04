Jylia12

Юлия Jylia12

 
28 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Работа исключительно на результат!

Интересует развитие творческих навыков; расширение профессионального кругозора; карьерный рост и самообразование.

Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$3/час
от $3
#42
Фотосъемка
нет отзывов
$3/час
#58
Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от 2 часов
#126
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от 2 часов
#2055