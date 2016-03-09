KA2015

Алексей Карпин KA2015

 
36 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс и Гугл

    Добрый день, нужен опытный директолог для настройки и ведения контекстной рекламы в Яндексе (Поиск, РСЯ) и Гугл (Поиск, КМС)  Компания – Туристическое агентство   Тематика – Выездной туризм  Услуга –  Оформление шенгенской и американской визы в Екатеринбурге от 1990 ...

    Контекстная реклама19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка и запуск контекстной рекламы в Google Adwords (Поиск + КМС)

    $100

    Добрый день, нужен опытный директолог для настройки и запуска контекстной рекламы в Google Adwords.  Тематика – Туристическое агентство, продажа туристических путевок в разные страны (10 стран - Список стран предоставим)  Кампании должны быть разделены на категории по странам ...

    Google Ads
    Контекстная реклама21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн для блоков сайта

    $60

    Необходимо нарисовать дизайн для 6 блоков существующего сайта для последующей верстки. в том числе несколько кнопок, форму обратной связи, форму подписки на рассылку, блок с фотографией менеджера. Подробное ТЗ с примерами отправим в личку. Дизайн необходимо сделать на ...

    Форма обратной связи
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Слайд шоу – клип из фотографий и музыки

    $35

    Добрый день!  Необходимо создать слайд шоу – видеоклип на торжественное событие.  Необходимые фотографии предоставим. Дополнительно нужно подобрать музыку и вставить в клип.  Срок – 3 дня.  Оплата 50%/50% через Яндекс Деньги  Наличие портфолио по данной тематике обязательно.  Подробности напишем в личку.

    Видеомонтаж35 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн для лэндинга

    $33

    Добрый день.  Требуется отрисовать дизайн для титульной страницы лэндинг пейдж и всплывающей формы заказа обратного звонка.  Тематика – Продукты питания оптом.  Сфера – b2b  Предоставим прототип сайта с необходимым расположением элементов.  Логотип и фирменный стиль имеются.  Подробное ТЗ отправим в личку.  Оплата ...

    Прототип сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настройка контекстной рекламы в Google Adwords

    $65

    Добрый день!  Для туристического агентства необходимо настроить и запустить контекстную рекламу в Google Adwords.  Тематика – туризм, продажа туристических путевок.  Страны: Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд, Индия и т.д.  Необходимо собрать ключевые запросы, создать объявления, написать тексты и заголовки, указать ...

    Google Ads
    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
scoutori
Виталий 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Дизайн для блоков сайта
Сотрудничество с Алексеем прошло отлично! Прекрасно поставленная задача и максимально быстрая обратная связь. Приятно, когда заказчик знает, какой результат он хочет получить. Очень рекомендую. Да и сам рад буду поработать еще =)
Очень приятно было поработать с Виталием! Сразу понял задачу по проекту, предложил несколько вариантов, оперативно внес корректировки. Всегда на связи. Однозначно рекомендую! Будем обращаться еще!
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shomansur
Шомансур 
30 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн для лэндинга
с Алексеем было приятно работать, четкое техническое задание с конкретными пожеланиями, всегда на связи и своевременная оплата. Рекомендую!
Спасибо за работу! Отличный исполнитель! Грамотное общение, соблюдение сроков, быстрое внесение корректировок. Будем обращаться еще!
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