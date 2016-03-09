Добрый день, нужен опытный директолог для настройки и ведения контекстной рекламы в Яндексе (Поиск, РСЯ) и Гугл (Поиск, КМС) Компания – Туристическое агентство Тематика – Выездной туризм Услуга – Оформление шенгенской и американской визы в Екатеринбурге от 1990 ...
- Контекстная реклама19 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Добрый день, нужен опытный директолог для настройки и запуска контекстной рекламы в Google Adwords. Тематика – Туристическое агентство, продажа туристических путевок в разные страны (10 стран - Список стран предоставим) Кампании должны быть разделены на категории по странам ...Контекстная реклама21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $60
Необходимо нарисовать дизайн для 6 блоков существующего сайта для последующей верстки. в том числе несколько кнопок, форму обратной связи, форму подписки на рассылку, блок с фотографией менеджера. Подробное ТЗ с примерами отправим в личку. Дизайн необходимо сделать на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $35
Добрый день! Необходимо создать слайд шоу – видеоклип на торжественное событие. Необходимые фотографии предоставим. Дополнительно нужно подобрать музыку и вставить в клип. Срок – 3 дня. Оплата 50%/50% через Яндекс Деньги Наличие портфолио по данной тематике обязательно. Подробности напишем в личку.Видеомонтаж35 заявокЗакрыт7 лет назад
- $33
Добрый день. Требуется отрисовать дизайн для титульной страницы лэндинг пейдж и всплывающей формы заказа обратного звонка. Тематика – Продукты питания оптом. Сфера – b2b Предоставим прототип сайта с необходимым расположением элементов. Логотип и фирменный стиль имеются. Подробное ТЗ отправим в личку. Оплата ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $65
Добрый день! Для туристического агентства необходимо настроить и запустить контекстную рекламу в Google Adwords. Тематика – туризм, продажа туристических путевок. Страны: Египет, Турция, ОАЭ, Таиланд, Индия и т.д. Необходимо собрать ключевые запросы, создать объявления, написать тексты и заголовки, указать ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт8 лет назад