KAICHI

Святослав KAICHI

 
38 летУкраина/Кропивницкий
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Изменить картинки во флеше

    Доброго времени суток. Необходимо срочно изменить картинки во флеше с одних на другие, убрать для них уменьшение, поворот и не потерять при этом качество исходников. Оплата после сдачи проекта(дал оплату фрилансеру отсюда, а он тупо ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать интерактивный интерфейс для сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Возникла необходимость в создании интерактивного интерфейса для сайта. С анимацией и прочими мелочами. Пример чего-то похожего: http://www.kvartal-avia.com.ua/ . Нам необходим более качественная реализация и + анимация. От исполнителей ждем опыта похожих работ, ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн карты местоположения для сайта

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищу исполнителя для создания дизайна карты расположения обьекта с ориентирами для сайта. От исполнителя жду хорошего портфолио, положительные отзывы, совестный подход. Срок выполнения и оплату обсужу с кандидатами.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад