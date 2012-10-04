Доброго времени суток. Необходимо срочно изменить картинки во флеше с одних на другие, убрать для них уменьшение, поворот и не потерять при этом качество исходников. Оплата после сдачи проекта(дал оплату фрилансеру отсюда, а он тупо ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Возникла необходимость в создании интерактивного интерфейса для сайта. С анимацией и прочими мелочами. Пример чего-то похожего: http://www.kvartal-avia.com.ua/ . Нам необходим более качественная реализация и + анимация. От исполнителей ждем опыта похожих работ, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищу исполнителя для создания дизайна карты расположения обьекта с ориентирами для сайта. От исполнителя жду хорошего портфолио, положительные отзывы, совестный подход. Срок выполнения и оплату обсужу с кандидатами.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад