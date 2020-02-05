Екатерина Перминова KATRIN_DIAS97KATRIN_DIAS97
26 летРоссия/Киров
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Любой текст,стих под заказ.Быстро и качественно.
Любые стихи,истории ,рассказы ,тексты для музыки под заказ образование высшее факультет культурологии.
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Портфолио
- Стих про котенка106 просмотров
- Любые стихи,рассказы,тексты,мини сказки99 просмотров
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Стихи, Песни и Проза
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