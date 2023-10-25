Александр.

окончил Кыргызский Государственный Институт Искусств им.Б. Бейшеналиевой по специальности оператор кино и тв.

с 2000г работаю по специальности. оператор постановщик более 30 рекламных роликов. 5 док.фильмов.

владею монтажными, аудио и графическими редакторами.

Оператор. Монтаж. Озвучание. Графика. Создание баннеров. Адаптация дизайна. Лого и прочего.

профессионализм+ответственность+качество=довольный клиент.