Александр.
окончил Кыргызский Государственный Институт Искусств им.Б. Бейшеналиевой по специальности оператор кино и тв.
с 2000г работаю по специальности. оператор постановщик более 30 рекламных роликов. 5 док.фильмов.
владею монтажными, аудио и графическими редакторами.
Оператор. Монтаж. Озвучание. Графика. Создание баннеров. Адаптация дизайна. Лого и прочего.
профессионализм+ответственность+качество=довольный клиент.
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#410
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#1249
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#1347
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#1399