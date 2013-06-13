Отличный заказчик, честный, пунктуальный, всегда на связи. Работал со Станиславом по строительной тематике, ТЗ поставлено четко, без последующих изменений, работу сдал – оплата моментально. Работал без предоплаты. Спасибо за сотрудничество, буду рад еще поработать вместе.