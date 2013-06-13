Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель! Быстро и хорошо влился в работу. Жаль сотрудничество прекратилось по причинам переезда.
Ответный отзыв
Анна - отличный заказчик, приятно общаться, задачи ставит доступно и понятно. По факту проделанной работы - проверка и расчет моментальный, что немаловажно в удаленной работе. Рад буду совместному сотрудничеству.
$5
10 баллов
10 лет назад
С Олегом приятно сотрудничать. В срок выполнил работу, причем без единой ошибки. Общается вежливо и уважительно, что очень ценю! Благодарю за работу и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Ангелина отличный заказчик, четкое ТЗ и моментальная оплата труда - что еще нужно для хорошей работы?! Спасибо за сотрудничество, буду рад поработать вместе.
$5
10 баллов
11 лет назад
Отличный специалист по строительной тематике, хорошо пишет и действительно знает, о чем нужно писать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, честный, пунктуальный, всегда на связи. Работал со Станиславом по строительной тематике, ТЗ поставлено четко, без последующих изменений, работу сдал – оплата моментально. Работал без предоплаты. Спасибо за сотрудничество, буду рад еще поработать вместе.
Наполнение сайтов
2 отзыва
$3/час
от $1от 1 дня
#204
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#690
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $3от 1 дня
#284
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#589