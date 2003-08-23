KRYZHA

Илья KRYZHA

 
20 летРоссия/Омск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Готов обработать вашу фотографии

Здравствуйте, меня зовут Илья, занимаюсь обработкой фото больше года, на этой платформе совсем недавно. Готов взяться за ваш заказ с небольшой скидкой, а могу вообще работать за отзыв. Также могу принимать участие в любых ваших проектах.

Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Шрифты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга