Готов обработать вашу фотографии

Здравствуйте, меня зовут Илья, занимаюсь обработкой фото больше года, на этой платформе совсем недавно. Готов взяться за ваш заказ с небольшой скидкой, а могу вообще работать за отзыв. Также могу принимать участие в любых ваших проектах.