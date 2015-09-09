Kad56

Даниил Kad56

 
67 летГреция/Афины
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональный фотограф, графист

Ну не нравиться мне писать о себе. Моя работа (графика и фотография) приносят мне удовольствие. Но, как говориться:"На вкус и цвет - товарищей нет".

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