Профессиональный фотограф, графист
Ну не нравиться мне писать о себе. Моя работа (графика и фотография) приносят мне удовольствие. Но, как говориться:"На вкус и цвет - товарищей нет".
Портфолио
- Визитная карточка3194 просмотра
- Без названия192 просмотра
- Без названия279 просмотров
- Без названия187 просмотров
- Без названия176 просмотров
- Без названия140 просмотров
- Дизайн полиэтиленового пакета326 просмотров
- Турфирма "Palmira Club"207 просмотров
- Этикетка питьевой воды "Аква тонус"368 просмотров
- Псевдо 3D карта Казахстана4412 просмотров
- Логотип городского форума218 просмотров
- Easy Pay - международные денежные переводы249 просмотров