Отрисовать портрет в векторе

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок167 просмотров

Привет всем!

Надо отрисовать фотографию в векторе (желательно в Coral до 16 версии ) в стиле прилагаемого образца (без фонового изображения).

Срок 12 часов.

Оплата WebMoney или PayPal

11 лет назад
Kad56
68 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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