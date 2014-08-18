Для исторического факультета ДЮШ нужны несколько иллюстраций на тему Древняя(Киевская) Русь. Приглашаем художника на работу со сдельной оплатой. Подробности при переписке. С уважением, Наталья.
Растровый лого перевести в вектор
Понравился простенький логотип в растре, нужен такой же в векторе.
Нужно полностью всё повторить как на растре 1 в 1, включая звёздочку-отблеск.
Выбранный исполнитель
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