Растровый лого перевести в вектор

Задача - сделать детскую книжку для раскрашивания. 52 рисунка черно-белых, животные, рисовать с цветных персонажей, чтобы было похоже. С простым фоном их обитания: небо, деревья и пр., что тоже можно было бы раскрашивать. Пример ...